Asia Cup Final: क्रिकेट जगत में मचा तहलका! रोहित और शुभमन की पब्लिक के सामने हुई लड़ाई? VIDEO देख फैंस परेशान

Rohit Sharma-Shubman Gill Argument : धाकड़ ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) फिलहाल कोलंबो में है जहां टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ आज यानी 17 सितंबर को एशिया कप का फाइनल मैच (Asia Cup-2023 Final) खेलना है. इस मैच से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा.

भारत और श्रीलंका आमने-सामने

आज यानी रविवार 17 सितंबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और श्रीलंका की टीमें (India vs Sri Lanka) एशिया कप ट्रॉफी के लिए आमने-सामने होंगी. इस मैच में खराब मौसम के चलते फैंस की परेशानी बढ़ सकती है. ऐसी आशंका है कि मैच में बारिश खलल डाल सकती है. यदि खेल 17 सितंबर को पूरा नहीं हो सका तो फिर इसे रिजर्व डे यानी 18 सितंबर को पूरा किया जा सकता है. भारत ने सुपर-4 में टॉप पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई. वहीं, दासुन शनाका (Dasun Shanaka) की कप्तानी वाली टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया.

कोलंबो में है रोहित और गिल

वायरल हो रहा वीडियो कहां और कब का है, ये तो पता नहीं चल पाया है लेकिन ये किसी लिफ्ट के बाहर का लग रहा है. इसमें शुभमन और रोहित नजर आ रहे हैं. शुभमन लिफ्ट के पास खड़े रोहित के पास जाते हैं और कुछ कहते हैं. रोहित इस पर झल्ला जाते हैं और सबके सामने बोल देते हैं- पागल है क्या.? इस पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि इस वीडियो में आखिर गिल ने रोहित से ऐसा क्या कहा कि वह नाराज हो गए.

Rohit Sharma to Shubman Gill - "I can't do it, are you crazy?!".

What would Gill have asked? pic.twitter.com/mdiTqJBFzL

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 16, 2023