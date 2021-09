IND vs ENG: Rohit Sharma ने शतक लगाकर तोड़ा Gautam Gambhir का रिकॉर्ड, लेकिन सचिन से अब भी पीछे

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट (IND vs ENG 4th Test) में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने शतक लगाकर मेजबान टीम के पसीने छुड़ा दिए. इसके साथ ही उन्होंने टेस्ट करियर की 8वीं सेंचुरी पूरी की. अब उनके नाम एक खास रिकॉर्ड भी जुड़ गया है.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 205 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की, इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 1 सिक्स लगाया. सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने मोईन अली (Moeen Ali) की गेंद पर छक्का मारकर अपना शतक पूरा किया, इसके साथ ही उन्होंने भारत के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को पीछे छोड़ दिया.

गंभीर से आगे निकले रोहित

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सबसे ज्यादा बार सिक्स लगाकर सेंचुरी पूरी करने के मामले में गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) से आगे निकल गए हैं. 'हिटमैन' ने 3 बार ये करिश्मा किया, वहीं गंभीर महज 2 दफा ऐसा कर पाए हैं. 6 बार सिक्स लगाकर शतक पूरा करते हुए सचिन तेंदुलकर अभी भी टॉप पर हैं.

