IND vs NZ: गिल की मैच से पहले ईशान से होती है लड़ाई और गाली-गलौज, रोहित के साथ VIDEO में खुलासा

India vs New Zealand 1st ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में शुभमन गिल ने तूफानी 208 रन बनाए और कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. उनकी वजह से ही टीम इंडिया मैच जीतने में सफल रही. मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने शतकवीर शुभमन गिल और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का इंटरव्यू किया.

रोहित ने लिया इंटरव्यू

रोहित शर्मा ने इंटरव्यू में शुभमन गिल से पूछा कि आपने बेहतरीन पारी खेली. इस पर शुभमन गिल ने कहा, 'यह पारी मेरे लिए काफी मायने रखती है. मैं श्रीलंका के खिलाफ पहले और तीसरे मैच में बड़ी पारी नहीं खेल सका. यहां बड़ा स्कोर बनाना चाहता था.’

Double centurions

