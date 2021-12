South Africa Tour: रुकने का नाम नहीं ले रहा ये तूफानी बल्लेबाज, Team India में वापसी का दावा ठोंका

राजकोट: टीम इंडिया (Team India) को अगले साल ऑस्ट्रेलिया (Australia) में आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup 2022) और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप (World Cup 2023) खेलना है. वहीं विजय हजारे ट्रॉफी 2021 (Vijay Hazare Trophy 2021) में यंग प्लेयर्स अपना जलवा दिखा रहे हैं. इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ किसी ने खींचा है तो वो हैं ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad).

'रन मशीन' के नाम से मशहूर ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने लगातार दूसरा शतक जड़ा जिसकी मदद से महाराष्ट्र (Maharashtra) ने विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) ग्रुप डी के मैच में छत्तीसगढ (Chhattisgarh) को 8 विकेट से हरा दिया.



महाराष्ट्र (Maharashtra) के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के खिलाफ पिछले मैच में 136 रन बनाए थे. इस बार वह 154 गेंद में 143 रन बनाकर नाबाद रहे. महाराष्ट्र ने 3 ओवर बाकी रहते 277 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया.

vs Madhya Pradesh

up & going strong vs Chhattisgarh @Ruutu1331 brings up his second successive ton. #CHHvMAH #VijayHazareTrophy pic.twitter.com/LUMmgInDi3

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) December 9, 2021