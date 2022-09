Sachin Tendulkar: 'आपका खेल हमारी आदत बन गया...' सचिन ने इस महान खिलाड़ी के लिए लिखी दिल की बात

Sachin Tendulkar on Roger Federer: दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर को 'रिकॉर्ड का बादशाह' कहा जाता है. अपने करियर में क्रिकेट के मैदान पर हमेशा फैंस के लिए बड़ी उम्मीद बने रहे सचिन टेनिस के भी प्रशंसक हैं. टेनिस के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर ने जब गुरुवार को संन्यास का ऐलान किया तो सचिन ने भी उनके लिए एक पोस्ट शेयर किया.

लीवर कप में आखिरी बार खेलेंगे फेडरर

दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने पेशेवर टेनिस से संन्यास का ऐलान कर दिया है. स्विट्जरलैंड के 41 वर्षीय सुपरस्टार ने गुरुवार 15 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा और अपने फैंस को इसकी जानकारी दी. फेडरर ने कहा कि अगले सप्ताह लंदन में वह लीवर कप में आखिरी बार खेलते नजर आएंगे. फेडरर ने 20 ग्रैंडस्लैम खिताब जीते.

सचिन ने लिखी दिल की बात

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों का रिकॉर्ड बनाने वाले सचिन तेंदुलकर ने रोजर फेडरर के रिटायरमेंट के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, क्या करियर है, रोजर फेडरर. हमें आपके टेनिस के ब्रांड से प्यार हो गया. धीरे-धीरे आपके टेनिस की आदत हो गई और आदतें कभी खत्म नहीं होती, वो तो हमारा हिस्सा बन जाती हैं. ऐसी सभी अद्भुत यादों के लिए धन्यवाद.'

What a career, @rogerfederer. We fell in love with your brand of tennis. Slowly, your tennis became a habit. And habits never retire, they become a part of us.

Thank you for all the wonderful memories. pic.twitter.com/FFEFWGLxKR

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 15, 2022