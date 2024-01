Deep Fake Video: सचिन तेंदुलकर भी हुए 'डीपफेक' वीडियो का शिकार, अब सरकार और फैंस से की अपील

Sachin Tendulkar Deep Fake Video : महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भी 'डीप फेक' वीडियो का शिकार हो गए. उनका एक फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसे खुद ही पोस्ट कर दिया. सचिन ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए फैंस से अपील की कि अगर कोई ऐसे वीडियो नजर आएं तो तुरंत रिपोर्ट करे. साथ ही सचिन ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और महाराष्ट्र साइबर सिक्योरिटी एजेंसी को भी टैग किया.

सचिन भी हुए 'डीप फेक' वीडियो का शिकार

'गॉड ऑफ क्रिकेट' से मशहूर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो डीप फेक वीडियो का शिकार हुए. सचिन का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह गेमिंग ऐप का प्रचार करते दिख रहे हैं. वीडियो में ना केवल सचिन ऐप के फायदे बता रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि उनकी बेटी सारा तेंदुलकर भी इससे वित्तीय लाभ ले रही हैं. सचिन ने अब इस तरह की गलत सूचना के प्रसार के खिलाफ सरकार से त्वरित कार्रवाई करने की अपील की है.

सचिन ने पोस्ट किया वीडियो

सचिन ने फेक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'ये वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है. तकनीक का इस प्रकार से दुरुपयोग बिल्कुल गलत है. आप सब से अपील है के ऐसे वीडियो या ऐप या विज्ञापन आपको अगर नजर आएं तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट करें.' उन्होंने आगे लिखा, 'सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भी सावधान रहना चाहिए और इनके खिलाफ की गई शिकायत पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए. उनकी भूमिका इस बारे में बहुत जरूरी है ताकि गलत सूचना और खबरों को रोका जा सके और डीप फेक का दुरुपयोग खत्म हो.'

These videos are fake. It is disturbing to see rampant misuse of technology. Request everyone to report videos, ads & apps like these in large numbers.

Social Media platforms need to be alert and responsive to complaints. Swift action from their end is crucial to stopping the… pic.twitter.com/4MwXthxSOM

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 15, 2024