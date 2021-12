सचिन के दोस्त की पुलिसकर्मी ने बचाई जान, तेंदुलकर ने इस तरह कहा शुक्रिया

नई दिल्ली: सचिन तेंदुलकर दुनिया के महानतम क्रिकेटर्स में शुमार हैं. दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बहुत ही भावुक इंसान हैं. सचिन ने एक बार फिर अपना मानवीय पक्ष दिखाते हुए दुर्घटना में घायल हुए दोस्त की जिंदगी बचाने वाले यातायात पुलिसकर्मी से मुलाकात की और कर्तव्य से परे जाकर काम करने के लिए सराहना की.

सचिन तेंदुलकर के दोस्त के साथ पिछले दिनों एक गंभीर दुर्घटना हुई थी. जब एक यातायात पुलिस कर्मा ने समय पर मदद की. अब सचिन ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखकर के यातायात पुलिस के काम की सराहना की है. सचिन ने लिखा, 'कुछ दिनों पहले मेरे करीबी दोस्त के साथ एक गंभीर दुर्घटना हुई. भगवान की कृपा से वह अब बेहतर है. यह हालांकि यातायात पुलिस के एक कर्मी से समय पर मिली मदद की वजह से संभव हुआ.' ट्विटर पर लिखे लेख को उन्होंने टाइटल दिया है कि ऐसे लोगों की वजह से दुनिया एक खूबसूरत जगह है.

A heartfelt thanks to all those who go beyond the call of duty. pic.twitter.com/GXAofvLOHx

— Sachin Tendulkar December 17, 2021