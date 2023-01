Team India: टीवी का यह फ्लॉप स्टार तय करेगा कोहली और रोहित का भविष्य, BCCI ने अचानक खोली किस्मत!

BCCI New Selection Committee, Who is Salil Ankola: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सीनियर पुरुष चयन समिति का चुनाव कर लिया है. क्रिकेट सलाहकार समिति को मिले करीब 600 आवेदनों में से 5 दिग्गजों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसमें एक नाम ने कई लोगों को चौंकाया- सलिल अंकोला. सलिल ने 28 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. कई साल टीवी और फिल्मी दुनिया में काम करने के बाद सलिल एक बाद फिर से अब क्रिकेट मैदान पर नजर आएंगे. हालांकि उनकी भूमिका अब खिलाड़ियों के भविष्य को बनाने से जुड़ी होगी.

इन दिग्गजों को मिली चयन समिति में जगह

भारत की सीनियर चयन समिति (पुरुष) में 5 दिग्गजों को जगह दी गई है. इसमें चेतन शर्मा भी शामिल हैं जो पहले ही सेलेक्शन कमिटी के प्रमुख थे. उनके अलावा शिव सुंदर दास, सुब्रत बनर्जी, सलिल अंकोला और श्रीधरन शरत इस समिति में शामिल हैं. बीसीसीआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक, बोर्ड को इसके लिए करीब 600 आवेदन मिले थे.

पाकिस्तान के खिलाफ किया था डेब्यू

54 साल के सलिल अंकोला लंबे कद के मीडियम पेसर हैं जिन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट और 20 वनडे मैच खेले. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कराची में साल 1989 में खेले अपने एकमात्र टेस्ट मैच में केवल 2 विकेट लिए. वनडे डेब्यू भी उन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ ही किया. 18 दिसंबर को अपने पहले वनडे मैच में उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की और 2 विकेट झटके. तब टीम इंडिया की कमान क्रिस श्रीकांत संभाल रहे थे. अंकोला के नाम वनडे इंटरनेशनल में 13 विकेट हैं. फर्स्ट क्लास करियर में उन्होंने 181 विकेट लिए और एक अर्धशतक की मदद से कुल 707 रन बनाए. उन्हें 2020 में मुंबई क्रिकेट का चीफ सेलेक्टर बनाया गया था.

टीवी और फिल्मों में किया काम

सलिल अंकोला ने फिर क्रिकेट के मैदान से दूरी बनाकर टीवी की दुनिया का रुख किया लेकिन वह उतने कामयाब नहीं हो पाए. उन्होंने 28 साल की उम्र में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था. उन्होंने कुरुक्षेत्र फिल्म से फिल्मी दुनिया में डेब्यू किया. इसके बाद पिता, चुरा लिया है तुमने जैसी फिल्मों में काम किया. इतना ही नहीं उन्होंने बिग बॉस के पहले सीजन में भी हिस्सा लिया. फिर करम अपना-अपना टीवी शो में नजर आए. इसके बाद वह श्श्श... कोई है और कोरा कागज में नजर आए.

बालाजी फिल्म्स के साथ हुआ था विवाद

फिर बालाजी फिल्म्स के साथ विवाद के कारण उनका टीवी करियर भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था. कई साल बाद फिर उन्हें सावित्री, रिवायत, सावधान इंडिया और कर्मफल दाता शनि टीवी कार्यक्रमों में अभिनय किया. वह 2018 में आई फिल्म तेरा इंतजार, 2019 में एकता, 2021 में द पॉवर में भी नजर आए थे लेकिन ये सभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर सकीं. द पॉवर को महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था.

