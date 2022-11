Sanju Samson: अब तो हद ही हो गई... शिखर धवन ने फिर नहीं दिया संजू सैमसन को मौका, सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

Sanju Samson, IND vs NZ 3rd ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे मैच में भी विकेटकीपर संजू सैमसन को मौका नहीं मिला. क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर मेजबान टीम के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. संजू सैमसन को फिर से प्लेइंग-XI में शामिल नहीं किए जाने पर उनके फैंस भड़क गए. सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम शेयर किए गए. इतना ही नहीं, बीसीसीआई को लेकर भी कई पोस्ट सोशल मीडिया पर दिखे.

प्लेइंग-XI में कोई बदलाव नहीं

सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे के लिए भारतीय कप्तान शिखर धवन ने प्लेइंग-XI में कोई बदलाव नहीं किया. उन्होंने उप-कप्तान ऋषभ पंत को ही बतौर विकेटकीपर टीम में शामिल किया. संजू सैमसन सीरीज के पहले वनडे में खेले थे लेकिन वह नंबर-6 पर उतरे. सैमसन ने ऑकलैंड में खेले गए उस मैच में 38 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 36 रन बनाए. हालांकि भारत को 7 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी.

सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

केरल के रहने वाले 28 वर्षीय संजू सैमसन को प्लेइंग-XI में शामिल नहीं किए जाने पर उनके फैंस भड़क गए. एक यूजर ने लिखा, 'अब तो हद हो गई है. भारत इस मैच को हार सकता है. पंत '0' बनाएंगे.' वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सैमसन को खेलने के लिए क्या अब गेंदबाजी भी सीखनी पड़ेगी.' वहीं, 'WeWantSanju' हैशटैग भी ट्रेंड होने लगा. एक यूजर ने लिखा- संजू सैमसन की बार-बार अनदेखी हो रही है जो एक क्रिकेटर और क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी गलत है.

#SanjuSamson

Again and again and again ... India team is avoiding classic player sanju Samson this is very very embarrassing for a criketer and and all criket lovers pic.twitter.com/5B8Sk1TwHe

