Shaheen Afridi: शाहीन अफरीदी ने शाहिद की बेटी से किया निकाह, बाबर आजम ने ये बड़ी बात कहकर लूटी महफिल

Shaheen Afridi Marriage: पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की बेटी से शादी कर ली है. कराची में एक भव्य समारोह में शाहीन ने शाहिद की अंशा से निकाह किया है. अब शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

शाहीन अफरीदी ने की शादी

शाहीन अफरीदी की शादी के लिए उनका परिवार दो दिनों से कराची में मौजूद था. गुरुवार रात को इस जोड़े की मेहंदी का फंक्शन रखा गया था. निकाह के बाद रिसेप्शन रखा गया, जिसमें परिवार के अलावा फेमस क्रिकेटर्स शामिल हुए. इनमें बाबर आजम, शादाब खान, सरफराज अहमद शामिल थे.

दिग्गज क्रिकेटर्स ने दी बधाई

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने ट्विटर पर लिखा, 'आपक दिल एक हो जाए. बहुत-बहुत बधाई शाहीन शाह अफरीदी.' वहीं, PSL फ्रेंचाइची लाहौर कलंदर्स ने भी अपने कप्तान को बधाई दी. फैंस भी अपने सुपरस्टार की तेज गेंदबाजी से खुश हैं.

May your hearts beat as one, Congratulations dearest @iShaheenAfridi pic.twitter.com/OvJXmWHCVp

— Babar Azam (@babarazam258) February 3, 2023