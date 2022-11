Shaheen Afridi: अस्पताल के बेड पर बेसुध से लेटे नजर आए शाहीन अफरीदी, लिखा- दुआओं में याद रखना

Shaheen Shah Afridi Injury Update: पाकिस्तान के स्टार पेसर शाहीन शाह अफरीदी टी20 वर्ल्ड कप-2022 के फाइनल में चोटिल हो गए थे और आखिर में उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा. उनका ओवर तक साथी खिलाड़ी ने पूरा किया. अब उन्होंने एक पोस्ट के जरिए फैंस को अपडेट दिया है. शाहीन ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें वह अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध से लेटे नजर आ रहे हैं. उन्होंने साथ ही फैंस के लिए एक अपील भी की है.

पिछले कुछ वक्त से चोट से परेशान

22 साल के शाहीन शाह अफरीदी पिछले कुछ महीनों से लगातार चोट से परेशान चल रहे हैं. एशिया कप से पहले श्रीलंका दौरे पर चोट लगने के बाद उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में वापसी की थी. वह शुरुआत में अपनी लय हासिल नहीं कर पाए लेकिन टूर्नामेंट का कुछ हिस्सा बीत जाने के बाद उन्होंने रंग जमाया. फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए एक बार फिर वह चोटिल हुए और अब अपडेट है कि वह आगामी कुछ महीनों तक मैदान से बाहर ही रहेंगे.

'दुआओं में याद रखना'

शाहीन ने रविवार 20 नवंबर को अपनी सर्जरी की बात तमाम फैंस के साथ शेयर की है. उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए एक तस्वीर पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी. शाहीन की 'अपेन्डेक्टॉमी' (अपेंडिक्स निकालने की सर्जरी) हुई है. उन्होंने लिखा, 'आज अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ लेकिन मैं ईश्वर के रहम से काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं. दुआओं में याद रखिएगा.'

Had an appendectomy today but Alhumdulillah feeling better. Remember me in your prayers. pic.twitter.com/M70HWwl9Cn

— Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) November 20, 2022