डेब्यू टेस्ट में चोटिल हुआ खिलाड़ी, रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में हुई खतरनाक बल्लेबाज की एंट्री

नई दिल्ली: श्रीलंका (Sri lanka) और वेस्टइंडीज (West Indies) की टीमें तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में गॉल के क्रिकेट ग्राउंड पर भिड़ रही है, लेकिन गॉल टेस्ट में एक दर्दनाक घटना ने क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी है. वेस्टइंडीज के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे जेरेमी सोलोजानो क्रिकेट के मैदान पर दर्दनाक घटना का शिकार हो गए. फिल्डिंग करते हुए उन्हें चोट लग गई है. उनकी जगह वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में एक खतरनाक खिलाड़ी को शामिल किया है.

वेस्टइंडीज के लिए श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू करने वाले जेरेमी सोलोजानो सिर में चोट लगने के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं. वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने उनकी जगह बल्लेबाज शाई होप को कनकशन के तौर पर शामिल किया है. सोलोजानो को चोट लगी है और उनका इलाज चल रहा है.

Jeremy Solozano has suffered a concussion. He will return to the team hotel today and begin undergoing the appropriate protocol.

Shai Hope will replace Solozano in the ongoing test match #MenInMaroon #SLvWI https://t.co/kpW0GznGP3 pic.twitter.com/xypCWzM0Q5

— Windies Cricket (@windiescricket) November 22, 2021