'गब्बर' स्टाइल में अर्जुन अवॉर्ड लेने पहुंचे शिखर धवन, तालियों से गूंज उठा हॉल

नई दिल्ली: राष्ट्रपति भवन (Rashtrapati Bhavan) में शनिवार की शाम खिलाड़ियों और उनके गुरुओं को सम्मानित किया गया. इस दौरान टीम इंडिया के क्रिकेटर शिखर धवन ने अपने स्टाइलिश अंदाज से हर स्पोर्ट्स फैंस का दिल जीत लिया.

धवन के 'गब्बर' स्टाइल पर बजी तालियां

अजुर्न अवार्ड लेने पहुंचे भारत के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन का 'गब्बर' स्टाइल काफी वयरल हो रहा है. जब वो अपने बेहतरीन अंदाज में चहलकदमी करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान पाने के लिए पहुंचे तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा

नीरज चोपड़ा को खेल रत्न अवॉर्ड

इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, सिल्वर मेडल विनर पहलवान रवि कुमार दहिया, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन और पैरालंपिक खेलों के पदक विजेता अवनि लेखारा, प्रमोद भगत, कृष्णा नगर, सुमित अंतिल और मनीष नरवाल शामिल हैं. इनमें से एक दर्जन को सरकार की तरफ से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया.

मनप्रीत और छेत्री को भी सम्मान

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और गोलकीपर पीआर श्रीजेश के साथ क्रिकेटर मिताली राज और राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को खेल रत्न पुरस्कार की लिस्ट में शामिल रहे.

इन प्लेयर्स को भी मिला अवॉर्ड

12 खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं के अलावा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं की जंबो लिस्ट में इतिहास बनाने वाली फेंसर भवानी देवी, महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया सहित 39 एथलीट शामिल हैं, 16 पुरुष हॉकी खिलाड़ी उस टीम का हिस्सा हैं, जिसने ऐतिहासिक ब्रॉन्ज पदक जीता था. टोक्यो ओलंपिक में चार दशकों के अंतराल के बाद, और पैरालंपिक पदक विजेता भावना पटेल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया.

किसे मिलता है खेल रत्न अवॉर्ड?

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल का अवार्ड है और खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जबकि अर्जुन पुरस्कार लगातार प्रदर्शन और अनुशासन जैसे गुणों को पहचानने के लिए दिया जाता है. दोनों पुरस्कार चार साल की अवधि में प्रदर्शन पर विचार करते हैं और इसमें एक ट्रॉफी, एक तारीखी खत और एक नकद पुरस्कार शामिल होता है.

अवॉर्ड सेरेमनी में क्यों हुई देरी?

आम तौर पर ये अवॉर्ड 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दिए जाते हैं लेकिन इस साल टोक्यो ओलंपिक खेलों और पैरालंपिक खेलों के कारण इसे टाल दिया गया था. टोक्यो में प्रदर्शन को इस साल के लिए माना जाता यदि ओलंपिक 2020 में आयोजित किए जाते और कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित नहीं होते.

खेल पुरस्कार विजेताओं की पूरी लिस्ट

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड

नीरज चोपड़ा (एथलेटिक्स), रवि कुमार दहिया (कुश्ती), लवलीना बोरगोहेन (मुक्केबाजी), पीआर श्रीजेश (हॉकी), अवनि लेखारा (पैरा निशानेबाजी), सुमित अंतिल (पैरा-एथलेटिक्स), प्रमोद भगत (पैरा बैडमिंटन), कृष्णा नगर ( पैरा बैडमिंटन), मनीष नरवाल (पैरा शूटिंग), मिताली राज (क्रिकेट), सुनील छेत्री (फुटबॉल), मनप्रीत सिंह (हॉकी).

अर्जुन अवॉर्ड विनर्स

अरपिंदर सिंह (एथलेटिक्स), सिमरनजीत कौर (बॉक्सिंग), शिखर धवन (क्रिकेट), सीए भवानी देवी (फेंसिंग), मोनिका (हॉकी), वंदना कटारिया (हॉकी), संदीप नरवाल (कबड्डी), हिमानी उत्तम परब (मल्लखंब), अभिषेक वर्मा (शूटिंग), अंकिता रैना (टेनिस), दीपक पुनिया (कुश्ती), दिलप्रीत सिंह (हॉकी), हरमनप्रीत सिंह (हॉकी), रूपिंदर पाल सिंह (हॉकी), सुरेंद्र कुमार (हॉकी), अमित रोहिदास (हॉकी), बीरेंद्र लाकड़ा (हॉकी), सुमित (हॉकी), नीलकांत शर्मा (हॉकी), हार्दिक सिंह (हॉकी), विवेक सागर प्रसाद (हॉकी), गुरजंत सिंह (हॉकी), मनदीप सिंह (हॉकी), शमशेर सिंह (हॉकी), ललित उपाध्याय (हॉकी), वरुण कुमार (हॉकी), सिमरनजीत सिंह (हॉकी), योगेश कथुनिया (पैरा एथलेटिक्स), निषाद कुमार (पैरा एथलेटिक्स), प्रवीण कुमार (पैरा एथलेटिक्स), सुहाश यतिराज (पैरा बैडमिंटन), सिंहराज अधाना (पैरा शूटिंग), भावना पटेल (पैरा टेबल टेनिस), हरविंदर सिंह (पैरा तीरंदाजी) और शरद कुमार (पैरा एथलेटिक्स).

द्रोणाचार्य अवॉर्ड विनर्स

राधाकृष्णन नायर (एथलेटिक्स), संध्या गुरुं ग (मुक्केबाजी), प्रीतम सिवाच (हॉकी), जय प्रकाश नौटियाल (पैरा निशानेबाजी), सुब्रमण्यम रमन (टेबल टेनिस).

द्रोणाचार्य लाइफटाइम अवार्ड विनर्स

टीपी औसेफ (एथलेटिक्स), सरकार तलवार (क्रिकेट), हरपाल सिंह (हॉकी), आशान कुमार (कबड्डी), तपन कुमार पाणिग्रही (तैराकी).

खेल में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवॉर्ड

लेखा केसी (मुक्केबाजी), अभिजीत कुंटे (शतरंज), दविंदर सिंह गरचा (हॉकी), विकास कुमार (कबड्डी), सज्जन सिंह (कुश्ती).