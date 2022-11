Team India: भारत के इस स्टार खिलाड़ी ने दिया बेहद चौंकाने वाला बयान, कहा-दिखाना होगा मैं इसके...

India tour of New Zealand and Bangladesh: टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है. इसके लिए सेलेक्टर्स ने टीम की घोषणा कर दी है. इस टीम में सेलेक्टर्स ने शुभमन गिल को भी जगह दी है. भारतीय टीम में जगह मिलने पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है. गिल घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं. आइए जानते हैं, उसके बारे में.

शानदार फॉर्म में हैं गिल

शुभमन गिल बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 55 गेंदों में 126 रनों की पारी खेली. इसके बाद शुभमन गिल ने कहा कि यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, खासकर जब यह ईडन में आया है. गिल ने पंजाब की ओर से सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक के खिलाफ इस प्रारूप में अपना पहला शतक जड़ा. पंजाब ने नौ रन से मैच जीता.

मौके के हूं लायक

न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की टी20 इंटरनेशनल टीम में जगह बनाने के बाद शुभमन गिल ने कहा, 'खास तौर पर सलामी बल्लेबाज के तौर पर जब आप पिच पर समय बिताते हैं और रन बनाते हैं तो इससे काफी आत्मविश्वास मिलता है.’ उन्होंने आगे बोलते हुए कहा, ‘किसी भी फॉर्मेट में भारतीय टीम में चुना जाना एक अच्छा अहसास है. अब मुझे यह दिखाना होगा कि मैं इस मौके के लायक हूं.’

टेस्ट टीम के हैं अहम सदस्य

शुभमन गिल (Shubman Gill) वनडे और टी20 टीम के अहम सदस्य है. वेस्टइंडीज टूर पर उन्होंने ओपनिंग करते हुए कई शानदार पारियां खेली थीं. उनके तरकश में हर वो तीर मौजूद है, जो विरोधी टीम को धराशाई कर सके. उन्होंने भारत के लिए 11 टेस्ट मैचों में 579 रन बनाए हैं. वहीं, 12 वनडे मैचों में भी 579 रन जड़े हैं, जिसमें एक शतक शामिल है. वह अभी सिर्फ 23 साल के हैं.

