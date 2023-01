IND Vs NZ: 4,0,4,4,6,6...शुभमन गिल के बल्ले ने फिर उगली आग, न्यूजीलैंड के इस गेंदबाज की उधेड़ी बखिया

Shubman Gill Records: इंदौर में खेले जा रहे तीसरे वनडे में भारतीय ओपनर्स न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे. कप्तान रोहित शर्मा और युवा ओपनर शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ शतक ठोके. रोहित शर्मा 85 गेंदों में 101 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने इस पारी में 6 छक्के और 9 चौके लगाए. वहीं शुभमन गिल ने 78 गेंदों में 112 रनों की पारी खेली. उन्होंने पारी में 13 चौके और 5 छक्के लगाए. रोहित और गिल ने पहले विकेट के लिए 212 रनों की पार्टनरशिप की.

लेकिन शुभमन गिल ने मैच के आठवें ओवर में 22 रन ठोक डाले. न्यूजीलैंड के गेंदबाज लॉकी फर्ग्युसन की गेंदों को गिल ने जमकर बाउंड्री पार पहुंचाया. आठवें ओवर में गिल ने एक छक्के और चार चौकों की मदद से 22 रन ठोक डाले. दिलचस्प बात है कि आईपीएल 2022 में लॉकी फर्ग्युसन और शुभमन गिल गुजरात टाइटन्स की ओर से खेल चुके हैं. शुभमन गिल ने फर्ग्युसन के ओवर की पहली बॉल पर चौका जड़ा. दूसरी बॉल पर कोई रन नहीं बना. इसके बाद की चार गेंदों पर गिल ने रन कूटे. पांचवीं गेंद पर गिल ने अपर कट से छक्का लगाया. उनके इस छक्के से साफ हो गया कि वह बड़ी पारी खेलने के मूड में है. गिल ने अपनी हाफ सेंचुरी 33 गेंदों में पूरी की.

