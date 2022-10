Ball of the Century: ऐसी फिरकी कि गेंद को देख हैरत में पड़ा बल्लेबाज, Bowled... अब 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' की रेस में शामिल

Ball of the Century in 2022: साइमन रॉस हार्मर. इस नाम को भले ही आपने कम सुना हो या शायद कभी ध्यान ना दिया हो लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये क्रिकेटर चर्चा में हैं. दक्षिण अफ्रीका के लिए आठ टेस्ट मैच खेलने वाले साइमन हार्मर, अपनी एक गेंद को लेकर ट्रेंडिंग टॉपिक हैं. उन्होंने काउंटी क्रिकेट में एक ऐसी गेंद फेंकी, जिसे समझ पाना शायद ही किसी बल्लेबाज के बस में हो. यह गेंद इतनी घूमी कि इसे शताब्दी की गेंद यानी बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है.

Video हुआ वायरल

33 साल के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर की गेंद को देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इंग्लैंड के नॉर्थंप्टन में एसेक्स और नॉर्थंप्टनशायर के बीच काउंटी क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर ने अपनी गेंद से विल यंग को बोल्ड किया. पारी के 16वें ओवर में हार्मर ने विल यंग के सामने जब गेंद फेंकी तो वह वाइड समझकर हट गए. वह इस गेंद को छोड़ना चाह रहे थे. यंग को लगा कि गेंद निकल जाएगी लेकिन वो ऐसी घूमी कि सीधे विकेट से जा टकराई.

That. Is. Outrageous. Simon Harmer with a 'Ball of the Century' contender #LVCountyChamp pic.twitter.com/BGBoFhkvZP — LV= Insurance County Championship (@CountyChamp) September 29, 2022

कौन हैं हार्मर?

साल 1989 में प्रिटोरिया में जन्मे साइमन हार्मर ऑफ स्पिनर हैं और दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. उन्होंने साल 2009-10 के सीजन में फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था. उन्होंने अपने करियर का पहला टेस्ट मैच साल 2015 में खेला. वह अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए टेस्ट मैच में भी दक्षिण अफ्रीकी टीम का हिस्सा थे. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दो शतक भी जड़े हैं.

हार्मर की टीम एसेक्स जीती

काउंटी चैंपियनशिप के डिवीजन वन के मुकबाले में नॉर्थप्टनशायर और एसेक्स आमने-सामने थे. यह मैच 26-29 सितंबर तक चला. इसमें एसेक्स ने 47 रन से जीत दर्ज की. एसेक्स ने अपनी पहली पारी में 263 रन बनाए. इसके बाद नॉर्थंप्टन टीम 163 रन पर सिमट गई. दूसरी पारी में एसेक्स 110 रन बना पाई जिससे नॉर्थंप्टनशायर को 211 रन का लक्ष्य मिला लेकिन विल यंग की कप्तानी वाली टीम 163 रन ही बना पाई. साइमन हार्मर ने पहली पारी में एक जबकि दूसरी पारी में छह विकेट लिए.

शेन वॉर्न के नाम है बॉल ऑफ द सेंचुरी

साल 1993 में ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत स्पिनर शेन वॉर्न ने ऐसी गेंद फेंकी थी, कि उसे बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है. दुनिया के महानतम स्पिनरों में शुमार वॉर्न ने इंग्लैंड के माइक गैटिंग को एक घूमती हुई गेंद पर बोल्ड किया था. इस गेंद ने इतनी फिरकी ली कि आज भी जब उस वीडियो को देखते हैं तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं.

