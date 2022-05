Sourav Ganguly: गांगुली के घर डिनर करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, दादा के राजनीति में आने की अटकलें तेज

Sourav Ganguly: BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के लिए कोलकाता में अपने आवास पर एक शानदार डिनर होस्ट किया. बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं. अमित शाह ने शुक्रवार को भारत-बांग्लादेश सीमा पर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार स्थित ‘तीन बीघा’ गलियारे का भी निरीक्षण किया और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकारियों-जवानों से सुरक्षा संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की.

गृह मंत्री अमित शाह अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली के घर डिनर करने पहुंचे और दादा ने अपने घर पर उनके लिए शाकाहारी भोजन बनवाया. अमित शाह से दादा की इस मुलाकात के बाद उनके राजनीति में कदम रखने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं.

Union Home Minister Amit Shah met with BCCI chief Sourav Ganguly and had dinner with him at his residence in Kolkata, West Bengal pic.twitter.com/dCn3TkgsT1

— ANI (@ANI) May 6, 2022