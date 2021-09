Virat Kohli के कप्तानी से हटने पर Sourav Ganguly का बड़ा खुलासा, बताया टीम इंडिया का Future Plan

मुंबई: टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने टी20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बाद कोहली अपना पद छोड़ देंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने विराट कोहली को टी20 कप्तान के रूप में उनके जबरदस्त प्रदर्शन के लिए धन्यवाद दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि कोहली के टी20 कप्तान के पद से हटने का फैसला भविष्य के रोडमैप को ध्यान में रखते हुए किया गया था.

गांगुली ने गुरुवार को बीसीसीआई द्वारा जारी एक बयान में कहा, ‘विराट भारतीय क्रिकेट के लिए मुल्यवान खिलाड़ी रहे हैं उन्होंने टीम का शानदार नेतृत्व किया है. वह सभी प्रारूपों में सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं. यह निर्णय भविष्य के रोडमैप को ध्यान में रखते हुए किया गया है. हम विराट को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं. हम उन्हें आगामी विश्व कप और उससे आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वह भारत के लिए ऐसे ही रन बनाते रहें.

बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा कि वह पिछले छह महीने से कोहली और लीडरशिप टीम के साथ बातचीत कर रहे थे. जय शाह ने कहा, ‘हमारे पास टीम इंडिया के लिए एक स्पष्ट रोडमैप है. कार्यभार को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे टीम का सही संयोजन को देखते हुए विराट कोहली ने आगामी विश्व कप के बाद टी20 कप्तान के रूप में पद छोड़ने का फैसला किया है. मैं विराट और लीडरशिप टीम के साथ चर्चा कर रहा हूं. पिछले छह महीने और निर्णय पर विचार किया गया है. विराट एक खिलाड़ी के रूप में और टीम के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में भारतीय क्रिकेट के भविष्य को आकार देने में योगदान देना जारी रखेंगे.

Thanks @imVKohli for your contribution as the #TeamIndia captain. As a young talent the focus and determination you have showed as the captain is unmatched. The most impressive aspect was the way of maintaining balance between captaincy and individual performance.

— Jay Shah (@JayShah) September 16, 2021