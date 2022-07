Hima Das fake video: वायरल हो गया हिमा दास का फेक वीडियो, सहवाग भी हो गए धोखे का शिकार

Hima Das fake video: भारत की स्टार धाविका हिमा दास से जुड़ा एक भ्रामक वीडियो शनिवार को वायरल हो गया और इसकी वजह से कई लोग गलतफहमी का शिकार हो गए जिसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी शामिल हैं. बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं की शुरुआत से तीन दिन पहले हिमा से जुड़े वीडियो को तीन हजार से अधिक लाइक मिले और इसे 6 हजार से अधिक बार रीट्वीट किया गया.

हीमा दास का फेक वीडियो वायरल

‘पिगासस’ नाम के हैंडल से ट्विटर पर डाले गए इस वीडियो में दावा किया गया है कि हिमा दास ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर का स्वर्ण पदक जीता. यह वीडियो 2018 में फिनलैंड के टेंपेयर में हुई अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का है जब असम की यह धाविका चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी.

सहवाग भी हो गए शिकार

इस भ्रामक वीडियो का शिकार सहवाग भी हो गए और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि इस स्टार धाविका ने राष्ट्रमंडल खेलों की 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है. इस गलत जानकारी के बारे में जब सहवाग को बताया गया तो उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया. क्रिकेटर द्वारा डिलीट किए गए ट्वीट में कहा गया था, ‘क्या शानदार जीत! भारतीय खिलाड़ियों का शानदार आगाज. राष्ट्रमंडल खेलों की 400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए हिमा दास को बहुत बहुत बधाई. फक्र है.’

