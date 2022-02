IPL मेगा ऑक्शन में 9 साल बाद मिली इस प्लेयर को जगह, मैच फिक्सिंग में काट चुका है सजा

नई दिल्ली: आईपीएल (IPL) दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लीग है. इसमें खेलने का सपना हर खिलाड़ी का होता है. यहां खेलने वाले हर क्रिकेटर को पैसा और शोहरत दोनों ही मिलती है. बीसीसीआई (BCCI) ने आईपीएल मेगा ऑक्शन के लिए 590 खिलाड़ियों को शॉट लिस्ट किया है, जिसमें फिंक्सिंग के आरोप में फंस चुके एक घातक तेज गेंदबाज का नाम भी है. इस खिलाड़ी अब मेगा ऑक्शन (Mega Auction) में नाम होने की वजह से एक भावुक मैसेज शेयर किया है.

भारत के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत (S Sreesanth) का नाम आईपीएल मेगा ऑक्शन (IPL Mega Auction) के लिए शॉट लिस्ट किए गए खिलाड़ियों में शामिल है. श्रीसंत (S Sreesanth) 50 लाख रुपये वाली बेस प्राइज में रखे गए हैं. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक भावुक पोस्ट शेयर किया है. 'आप सभी को प्यार. सभी का ठीक से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता..बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार. आप में से हर एक कोशिश के लिए हमेशा आभारी रहूंगा. कृपया अंतिम नीलामी के लिए प्रार्थनाओं में मुझे अपने साथ रखें. om नमः शिवाय.' एस श्रीसंत (S Sreesanth) ने अपना आखिरी मैच 2013 में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan royals) की तरफ से खेला था.

Love u all..can’t thank u all enough..lots of gratitude Thnks a lot..#grateful and alwys will be grateful to each and every try one of u..plss do keep me in ur prayers for final auction too..”om Nama Shivaya..” pic.twitter.com/XAyBGx9IVU

— Sreesanth (@sreesanth36) February 1, 2022