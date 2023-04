VIDEO: टीम इंडिया के पेसर की बुलेट-स्पीड वाली गेंद, छिटके स्टंप्स और दंग रह गया बल्लेबाज

राजस्थान ने बनाया बड़ा स्कोर

हैदराबाद के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने मैच में टॉस जीता और राजस्थान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. राजस्थान ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 203 रन बनाए. कप्तान संजू सैमसन, ओपनर यशस्वी जायसवाल और धुरंधर जोस बटलर ने अर्धशतक जड़े. संजू ने 32 गेंदों पर 55 रन बनाए. उन्होंने इस दौरान 3 चौके और 4 छक्के जड़े. ओपनर जोस बटलर ने 22 गेंदों पर 54 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं, यशस्वी जायसवाल ने 37 गेंदों पर 54 रन बनाए. बटलर और यशस्वी ने 85 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. बटलर ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और 20 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया. उन्होंने 22 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्के जड़े. हैदराबाद के लिए फजलहक फारूकी और टी नटराजन ने 2-2 विकेट लिए जबकि उमरान मलिक को एक विकेट मिला.

युवा पेसर की गोली की रफ्तार वाली गेंद

इस बीच युवा पेसर उमरान मलिक (Umran Malik) ने गोली की रफ्तार से गेंद फेंकी, जिस पर राजस्थान के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल कुछ समझ नहीं सके और क्लीन बोल्ड हो गए. ये राजस्थान की पारी का 15वां ओवर रहा जिसकी पहली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) की गिल्लियां बिखर गईं. पडिक्कल का ऑफ स्टंप हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा. इस गेंद की रफ्तार 149.2 किलोमीटर रही. पडिक्कल 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

149 kph by Umran Malik to cleans up Padikkal pic.twitter.com/mSS8RTKBjA

— Johns. (@CricCrazyJohns) April 2, 2023