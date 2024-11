भारत की शर्मनाक हार के तुरंत बाद इस प्लेयर ने लिया संन्यास, आईपीएल में भी नहीं दिखेगा जलवा

Wriddhiman Saha Retire: न्यूजीलैंड के खिलाफ होमग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद फैंस के लिए एक और बड़ी खबर आई. भारत के बेहतरीन विकेटकीपरों में से एक ऋद्धिमान साहा ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में साहा ने लिखा कि उनका क्रिकेट का सफर रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सीजन के बाद खत्म हो जाएगा. साहा 'एक आखिरी बार' बंगाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुश हैं, लेकिन सीजन के अंत के बाद संन्यास लेने की योजना बना रहे हैं.

ऋद्धिमान साहा ने क्या लिखा?

विकेटकीपिंग क्षमता के आधार पर साहा हाल के समय में भारत के सबसे बेहतरीन विकेटकीपरों में से एक रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, साहा आईपीएल 2025 सीजन में भी खेलने की योजना नहीं बना रहे हैं. साहा ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''क्रिकेट में एक प्यारे सफर के बाद यह सीजन मेरा आखिरी होगा. मुझे एक आखिरी बार बंगाल का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला है, मैं केवल रणजी ट्रॉफी में खेलूंगा और फिर संन्यास ले लूंगा. इस अविश्वसनीय सफर का हिस्सा रहे सभी लोगों को धन्यवाद, आपका समर्थन मेरे लिए दुनिया का मतलब है. आइए इस सीज़न को यादगार बनाएं...''

After a cherished journey in cricket, this season will be my last. I’m honored to represent Bengal one final time, playing only in the Ranji Trophy before I retire. Let’s make this season one to remember! pic.twitter.com/sGElgZuqfP

