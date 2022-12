WATCH: विकेटकीपर ने छोड़ा लेकिन स्टीव स्मिथ ने लपका, बल्लेबाज भी इस कैच को देख हो गया हैरान

Steve Smith Video Viral: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ मैदान पर अलग ही तेवरों में नजर आते हैं. वह बल्लेबाजी में तो हिट हैं ही, साथ ही फील्डिंग में उनका कमाल दिखता है. वह अक्सर स्लिप में फील्डिंग करते नजर आते हैं. स्मिथ ने अपनी शानदार फील्डिंग का नमूना रविवार को भी दिखाया. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ऐसा कैच लपका कि आउट होने वाला बल्लेबाज भी हैरान होकर देखता रह गया. खास बात है कि विकेटकीपर एलेक्स कैरी भी गेंद को सही से भांप नहीं पाए थे लेकिन स्मिथ ने नजरें लगाए रखीं.

ऑस्ट्रेलिया जीता पहला टेस्ट

ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में 164 रनों से शानदार जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी 4 विकेट पर 598 रन बनाकर घोषित कर दी. इसके बाद विंडीज टीम पहली पारी में 283 रन बना सकी. मेजबानों ने दूसरी पारी 2 विकेट पर 182 रन बनाकर घोषित की और वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 498 रन का बड़ा लक्ष्य रखा. क्रेग ब्रैथवेट के नेतृत्व में खेल रही वेस्टइंडीज टीम की दूसरी पारी 333 रन पर सिमट गई.

स्मिथ का शानदार कैच

स्टीव स्मिथ ने इसी मैच में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में जेसन होल्डर का शानदार कैच लपका. ट्रेविस हेड की गेंद को होल्डर ने डिफेंड करने की कोशिश की. हालांकि बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद विकेटकीपर की तरफ गई. एलेक्स कैरी इसके लिए तैयार नहीं थे लेकिन स्लिप में खड़े स्मिथ ने कोई गलती नहीं की. ऐसा लगा जैसे उनकी नजर केवल गेंद पर ही अटकी थी. होल्डर भी इसे देख हैरान हो गए और वह थोड़ी देर तक क्रीज पर खड़े रहे. होल्डर 35 गेंदों पर 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

A little bit of mayo?

Steve Smith kicks the heels up after a great catch at slip and Travis Head is off and celebrating! #PlayOfTheDay #AUSvWI | @nrmainsurance pic.twitter.com/41wFKFqT9I

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 4, 2022