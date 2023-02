IND vs AUS: टेस्ट सीरीज से पहले सरेआम स्टीव स्मिथ से झगड़ बैठा ये साथी खिलाड़ी! VIDEO से सामने आया चौंकाने वाला सच

IND vs AUS Series, Steve Smith Viral Video : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 9 फरवरी से होना है. नागपुर में इन दोनों टीमों के बीच बॉर्डर-गावस्‍कर ट्रॉफी सीरीज का शुरुआती टेस्ट मैच खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत पहुंच गई है. इसी बीच पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. कुछ लोगों को लग रहा है कि स्मिथ से उनके साथी खिलाड़ी का ही झगड़ा हो गया लेकिन वीडियो पूरी तरह देखने पर सच का पता चला.

9 फरवरी से बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में 4 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 9 फरवरी से नागपुर में शुरू होगा. सीरीज के अगले तीन टेस्ट मैच दिल्ली, धर्मशाला और अहमदाबाद में खेले जाएंगे. सीरीज का अंतिम टेस्ट मैच 9 मार्च से नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस सीरीज के सभी मैच जीतना भारत के लिए बेहद जरूरी हैं. अगर टीम इंडिया ऐसा करने में सफल रहती है तो उसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (WTC Final) में पहुंचना भी पक्का हो जाएगा.

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शुरू की प्रैक्टिस

ऑस्‍ट्रेलियाई टीम भारत पहुंच चुकी है और पैट कमिंस के नेतृत्व में तैयारी भी कर रही है. कंगारू टीम ने बेंगलुरु में प्रैक्टिस भी की. इस बीच पूर्व कप्तान स्‍टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है. दोनों खिलाड़ी प्रैक्टिस मैच के बाद टीम होटल के अपने रूम में आपस में लड़ते-भिड़ते दिखाई दिए. स्मिथ ने लाबुशेन पर घूसे तक चलाने की कोशिश की.

