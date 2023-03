WATCH: शर्त लगा लो, ऐसा कैच ना जीवन में देखा होगा और ना ही देख पाओगे! आंखों को भी नहीं हो पाएगा यकीन

टी10 लीग से जुड़ा है वाकया

यूरोपियन क्रिकेट लीग टी10 के मुकाबले में सीआईवाईएमएस और ड्रियुक्स (Dreux vs CIYMS) के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में सिम्स टीम ने 10 ओवर में 6 विकेट पर 125 रन बनाए. इसके बाद ड्रियुक्स ने 4 गेंद बाकी रहते 7 विकेट खोकर 128 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया. मोहम्मद राफा ने सबसे ज्यादा 38 रनों का योगदान दिया. उन्होंने 12 गेंदों पर एक चौका और 5 छक्के जड़े.

ऐसा कैच कि आंखें फटी रह गईं

इसी मैच में ड्रियुक्स टीम के पारी के चौथे ओवर की चौथी ही गेंद पर अहमद नबी ने एडम कैनेडी की फुल टॉस गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला. देखने वालों को लगा कि गेंद बाउंड्री के पार जाकर गिरेगी और बल्लेबाज के खाते में 6 रन जुड़ेंगे लेकिन बाउंड्री लाइन पर जेसन वैन डेर मेरवे और जैकब मुल्डर मौजूद थे. बस फिर क्या था, दोनों ने ऐसी जुगलबंदी दिखाई कि सिक्स तो छोड़िए, नबी को पवेलियन लौटना पड़ गया.

Is this one of the best team catches ever?

Just when you thought you'd seen it all, Jason van der Merve and Jacob Mulder produce magic on the boundary @CIYMSCC #EuropeanCricket #ECL23 #StrongerTogether pic.twitter.com/G1Pj8imaE8

— European Cricket (@EuropeanCricket) March 24, 2023