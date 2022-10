Sundar Pichai: सुंदर पिचाई ने पाकिस्तानी फैन को दिया मुंहतोड़ जवाब, Google CEO ने बंद कर दी बोलती

Indian Team For T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप 2022 के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को धमाकेदार अंदाज में 4 विकेट से हरा दिया. इसके बाद गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने टीम इंडिया को एक खास अंदाज में बधाई दी, जिस पर उन्हें पाकिस्तान फैन ने ट्रोल कर दिया, इसके बाद सुंदर पिचाई ने पाकिस्तानी फैन को करारा जवाब दिया है.

सुंदर पिचाई ने दिया ये जवाब

गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने दिवाली की बधाई देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा,'शुभ दिवाली. आशा है कि जो भी इसका जश्न मना रहे हैं, उन सभी का आपने दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय होगा. मैंने आज फिर आखिरी तीन ओवर देखकर जश्न मनाया, क्या मैच था?. इस पोस्ट पर एक पाकिस्तानी फैन ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की, जिसके बाद सुंदर पिचाई ने गजब का रिप्लाई दिया है.

you should watch 1st three overs

पाकिस्तानी फैन ने किया ट्रोल

पाकिस्तान के फैन ने सुंदर पिचाई से सवाल किया कि आपको शुरुआत के तीन ओवर देखने चाहिए. इस पर सुंदर पिचाई ने पाकिस्तानी फैन को जवाब देते हुए लिखा, 'वह भी देखा. भुवी और अर्शदीप ने क्या स्पेल डाला था. उनके इस रिप्लाई पर गजब रिएक्शन आ रहे हैं.'

Did that too:) what a spell from Bhuvi and Arshdeep

— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 24, 2022