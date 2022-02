इस स्टार खिलाड़ी ने किया संन्यास का ऐलान, इस दौरे के बाद कहेगा क्रिकेट को अलविदा

नई दिल्ली: भारतीय टीम इस महीने के आखिर में श्रीलंका क्रिकेट टीम के साथ टेस्ट सीरीज खेलेगी. इस सीरीज के बाद श्रीलंका के एक स्टार गेंदबाज ने क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला कर लिया है. ये गेंदबाज अपनी आतिशी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है. इस प्लेयर ने आज से 13 साल पहले श्रीलंका टीम के लिए अपना डेब्यू किया था. आइए जानते हैं, इस गेंदबाज के बारे में.

श्रीलंका टीम के स्टार गेंदबाज सुरंगा लकमल (Suranga Lakmal) भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे. सुरंगा लकमल ने 2009 में भारत के खिलाफ ही अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था. सुरंगा लकमल ने श्रीलंका क्रिकेट का आभार जताया है. लकमल ने कहा, 'मैं श्रीलंका क्रिकेट का आभारी हूं कि उसने मुझे मातृभूमि पर भरोसा करने और सम्मान देने का मौका दिया. साथ ही, श्रीलंका क्रिकेट ने मेरे करियर के साथ-साथ मेरे व्यक्तिगत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है.'

Former Sri Lanka Test Captain Suranga Lakmal has informed Sri Lanka Cricket that he will retire from all forms of International Cricket following the completion of the upcoming Sri Lanka Tour of India 2022https://t.co/ALi5H8H8vz

— Sri Lanka Cricket(@OfficialSLC) February 2, 2022