Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार ने इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया नाम, T20 क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी

Suryakumar Yadav Batting vs Zimbabwe: भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में उनके बल्ले से खूब रन निकल रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने धमाकेदार अर्धशतक लगाया. इसी के साथ उन्होंने अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया, जिसे पाने के लिए बड़े से बड़े बल्लेबाज तरसते हैं.

Suryakumar Yadav ने बनाया ये रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव ICC टी20 रैंकिंग में नंबर एक बल्लेबाज हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और सभी का दिल जीत लिया. उन्होंने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने 25 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे. इसी के साथ उन्होंने साल 2022 में टी20 क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं. एक साल में टी20 क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले वह पहले भारतीय हैं.

Milesto00 T20I runs and counting for @surya_14kumar

He becomes the first Indian batter to reach this milestone in 2022.

Live - https://t.co/lWOa4COtk9 #INDvZIM #T20WorldCup pic.twitter.com/c9fW6jg3j4

— BCCI (@BCCI) November 6, 2022