T20 World Cup 2021: पाकिस्तान के खिलाफ केएल राहुल के साथ हुई नाइंसाफी, अंपायर ने नो बॉल पर दे दिया आउट?

नई दिल्ली: टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के बड़े मैच में भिड़ रही है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पाकिस्तान का ये फैसला एकदम ठीक रहा और टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा और केएल राहुल बिना कुछ करे ही आउट हो गए. रोहित तो शाहीन शाह अफरीदी की एक खतरनाक गेंद पर आउट हुए थे, लेकिन राहुल को आउट दिए जाने में मैदानी अंपायर से एक बड़ी गलती हो गई.

पाकिस्तान के खिलाफ केएल राहुल फ्लॉप रहे. उनका शिकार शाहीन शाह अफरीदी ने ही किया. राहुल 3 रन बनाकर बोल्ड हो गए. लेकिन ट्विटर पर अब भारतीय फैंस आवाज उठा रहे हैं कि केएल राहुल को एक नो बॉल पर आउट दिया गया. जिस गेंद पर राहुल बोल्ड हुए उसमें देखा जा सकता है कि गेंदबाज शाहीन अफरीदी का पैर क्रीज से थोड़ा आगे था. टीम इंडिया को राहुल से काफी उम्मीद थीं लेकिन अंपायर की ये गलती राहुल के लिए नाइंसाफी साबित हुई. अंपायर की ये लापरवाही टीम इंडिया को मैच के नतीजे में काफी भारी पड़ सकती है.

राहुल को एक नो बॉल पर आउट दिए जाने पर ट्विटर पर फैंस जमकर भड़के हैं. अंपायर के ऊपर फैंस ने जमकर अपना गुस्सा निकाला है. लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया देकर अंपायरों की क्लास लगा रहे हैं. दरअसल राहुल करारी फॉर्म में थे और उनका ऐसे आउट दिया जाना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा नुकसान है.

Why nobody is taking about this

This was a no ball #KLRahul pic.twitter.com/X61Uf9TFKJ