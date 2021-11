T20 World Cup: टीम इंडिया की फजीहत पर टूटा कोहली का सब्र, सहवाग ने बोली ये कड़वी बात

दुबई: किसी ने सोचा नहीं था कि टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में इतना खराब प्रदर्शन करेगी कि उसकी टूर्नामेंट से बाहर होने तक की नौबत आ जाएगी. न्यूजीलैंड ने भारत को रविवार को खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में 8 विकेट से मात दे दी. ICC टी20 वर्ल्ड कप में रविवार को कुछ ऐसा हुआ, जिसने भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया. टी20 वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार टीम इंडिया अब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने की कगार पर पहुंच चुकी है. टीम इंडिया के लिए अब सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं. भारत को अब दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे और वह खुद अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करे, लेकिन इसके बावजूद उसे नेट रन रेट का ध्यान रखना होगा. ऐसे में भारत के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करना पहाड़ चढ़ने के बराबर है.

टीम इंडिया की फजीहत पर टूटा कोहली का सब्र

ICC टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया की इस फजीहत के बाद कप्तान विराट कोहली का सब्र टूट गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ इस हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कहा, 'टीम इंडिया के खिलाड़ी में हिम्मत की कमी दिखी और बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा नहीं दिखा. न्यूजीलैंड की टीम ने जो दबाव बनाया, वो मैच के अंत तक बना रहा. भारतीय बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन पर कप्तान कोहली में कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाज शॉट्स खेलने पर हिचकिचाहट में थे, जिस कारण बड़े शॉट्स खेलते हुए भारतीय आउट हुए.

कोहली ने बताया हार का सबसे बड़ा कारण

विराट कोहली ने कहा, 'हमने रन ज्यादा नहीं बनाए, लेकिन उसे बचाने के लिए भी साहस के साथ नहीं उतरे.’उन्होंने कहा भारत के लिए खेलते समय अपेक्षाओं का सामना करना आना ही चाहिए. उन्होंने कहा,‘जब आप भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, तो प्रशंसकों की ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों की भी काफी अपेक्षाएं होती है. अपेक्षाएं हमेशा रहेंगी और हम इतने साल से उनका सामना करते आए हैं. भारत के लिए खेलने वाले हर खिलाड़ी को करना पड़ता है.’

सहवाग ने बोली ये कड़वी बात

टीम इंडिया की इस हार के बाद पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया, 'टीम इंडिया से बेहद निराश हूं. न्यूजीलैंड का प्रदर्शन अद्भुत रहा. भारत की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं थी. खराब शॉट चयन और अतीत में किए गए कारनामों की तरह एक बार फिर न्यूजीलैंड ने लगभग सुनिश्चित कर दिया है कि हम अगले चरण में स्थान नहीं बना पाएंगे. यह भारत को चोट पहुंचाएगा और यह आत्ममंथन का समय है.'

