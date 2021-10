Video: Live शो में शोएब अख्तर की कर दी बेइज्जती, एंकर के अपमान करने पर गुस्से में छोड़ दिया मंच

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर पाकिस्तानी चैनल PTV स्पोर्ट्स के एक Live शो के दौरान ही भड़क गए और एंकर के अपमान करने पर बीच में ही शो छोड़कर चले गए. शोएब अख्तर के साथ इस शो में वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज सर विव रिचर्ड्स और डेविड गॉवर भी मौजूद थे. पाकिस्तान की टीम ने मंगलवार को टी20 वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं. PTV स्पोर्ट्स के इस शो में शोएब अख्तर पाकिस्तानी टीम के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे थे.

शोएब अख्तर की कर दी बेइज्जती

लेकिन इस शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे शोएब अख्तर टीवी होस्ट डॉ. नौमान नियाज द्वारा अपमानित किए जाने के बाद गुस्से से शो को बीच में ही छोड़कर चले गए. इसके बाद शोएब अख्तर ने PTV स्पोर्ट्स चैनल में क्रिकेट विश्लेषक के अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि सरकार नियंत्रित पीटीवी के मेजबान ने उन्हें बाहर जाने को कहा था. अख्तर ने कहा कि मंगलवार को पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड पर पांच विकेट से जीत के बाद कार्यक्रम के मेजबान ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और उनका अपमान किया.

Dr Nauman Niaz and Shoaib Akhtar had a harsh exchange of words during live PTV transmission. pic.twitter.com/nE0OhhtjIm — Kamran Malik (@Kamran_KIMS) October 26, 2021

@shoaib100mph is our pride, no one can insult him on National TV. PM should take notice and will remove Dr. Nauman Niaz from PTV Sports. #iSupportShoaibAkther pic.twitter.com/H4XQl8dA5F — Faakhir Rizvi (@FaakhirRizvi) October 26, 2021