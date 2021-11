T20 World Cup 2021: पूरे पाकिस्तान का दुश्मन बना ये खिलाड़ी, एक गलती से तोड़ दिया खिताब जीतने का सपना

नई दिल्ली: पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 5 विकेट से हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया. टूर्नामेंट की शुरुआत भारत और न्यूजीलैंड को हराकर करने वाली पाकिस्तानी टीम को खिताब जीतने की सबसे बड़ी दावेदार माना जा रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उनका सपना चूर-चूर कर दिया. पाकिस्तान एक समय आराम से सेमीफाइनल मैच को जीत रहा था, लेकिन एक गलती ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया.

बता दें कि पाकिस्तान इस मैच को जीतकर आराम से फाइनल में पहुंच रहा था, लेकिन हसन अली ने मैथ्यू वेड का कैच छोड़ पूरी तरह मैच को ऑस्ट्रेलिया के हक में मोड़ दिया. 19वें ओवर में हसन अली ने मैथ्‍यू वेड का कैच ड्रॉप कर दिया और अंत में वही निर्णायक भी साबित हुआ. वेड उस वक्‍त 21 रन बनाकर खेल रहे थे. इसके बाद उन्‍होंने इसी ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर शाहीन अफरीदी को तीन छक्‍के लगाकर ऑस्‍ट्रेलिया को जीत दिलाई. अगर हसन इस कैच को ना टपकाते तो पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत जाता.

हसन अली पाकिस्तान की हार में सबसे बड़े विलेन साबित हुए. जिसके बाद पाकिस्तानी फैंस ने उनके ऊपर जमकर गुस्सा निकाला है. हसन अली को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. उन्हें लेकर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस ने कई तरह के मीम्स ट्वीटर पर शेयर किए हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन्हीं सब मीम्स पर.

Pakistanis are waiting for "Hassan Ali" at the airport. pic.twitter.com/fBDdZ6xYLT

Oh i think so today the title of 'man of

the match' is for Hasan ali sir. pic.twitter.com/s9SpLM8atF

— omi (@sid_dhamankar) November 11, 2021