खत्म हुआ टीम इंडिया के इस स्टार खिलाड़ी का करियर? अब कोहली चाहकर भी नहीं दे पाएंगे मौका

दुबई: T20 World Cup का आगाज 17 अक्टूबर से UAE में हो चुका है. टीम इंडिया के एक खिलाड़ी के करियर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया के एक खिलाड़ी के प्रदर्शन की पोल खुल गई है. सोमवार को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के वार्मअप मैच में भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) की जमकर पिटाई हुई, जिसके बाद इस गेंदबाज के टी20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे हैं. भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका देने की बात कही है.

इस खिलाड़ी के करियर की उल्टी गिनती शुरू

भुवनेश्वर कुमार इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप वार्मअप मैच में काफी महंगे साबित हुए. भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवर में 54 रन खर्च कर डाले और उन्हें एक भी सफलता नहीं मिली. भुवी आईपीएल 2021 में भी खराब फॉर्म में थे और वहां उन्हें केवल छह ​ही विकेट मिला था और इस उस खराब फॉर्म असर टी-20 वर्ल्ड कप के वार्मअप मैच में भी देखने को मिला. भारतीय क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है.

अब कोहली चाहकर भी नहीं दे पाएंगे मौका

भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में भुवनेश्वर को शायद भारत की प्लेइंग XI में शामिल न किया जाए. पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि भुवनेश्वर कुमार की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका दिया जा सकता है. आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'भुवनेश्वर कुमार काफी महंगे साबित हुए. वो अपने पूरे लय में नहीं दिखे. उनके पास काफी अनुभव है, लेकिन मैं 100 प्रतिशत नहीं कह सकता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाएगा. मैं उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को तवज्जो दूंगा.'

