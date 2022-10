T20 World Cup से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए आई बेहद बुरी खबर, सबसे बड़े मैच विनर को सिर में लगी चोट

T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बुरी खबर सामने आ रही है. कंगारू टीम के सबसे बड़े मैच विनर को सिर में चोट लगी है, जो ICC के इस बड़े इवेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा देगी. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप की डिफेंडिंग चैम्पियन है. ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान अपने खिताब का बचाव करना है.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए आई बेहद बुरी खबर

टी20 वर्ल्ड कप का आगाज दो दिन बाद ही 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर होने वाला है. टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला मैच 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेलना है. उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े मैच विनर डेविड वॉर्नर को सिर में चोट लगी है.

David Warner is off the ground and being checked out after landing heavily attempting this catch #AUSvENG pic.twitter.com/mDKDsJBhte

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 12, 2022