T20 World Cup: PAK vs BAN मैच में हुई बेईमानी! ट्विटर पर ट्रेंड हुआ चीटर; लोगों ने पाकिस्तान टीम की उड़ाई धज्जियां

T20 World Cup 2022: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रविवार को एडिलेड ओवल के मैदान पर खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2022 के मुकाबले में एक विवाद की वजह से जमकर बवाल मचा हुआ है. दरअसल, इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को विवादास्पद तरीके से LBW आउट दिया गया था, जो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट भी साबित हुआ.

PAK vs BAN मैच में हुई बेईमानी!

इस मैच में पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. पाकिस्तान टीम की इस जीत के तुरंत बाद ट्विटर पर हैशटैग चीटर ट्रेंड हो गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को विवादास्पद तरीके से LBW आउट दिए जाने के बाद अंपायरों पर सवाल उठाए हैं. फैंस ने साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर चीटिंग के आरोप लगाए हैं.

ट्विटर पर ट्रेंड हुआ चीटर

दरअसल, बांग्लादेश की पारी के 11वें ओवर में पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज शादाब खान की एक गेंद बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन के जूते पर जा लगी, जिसके बाद मैदानी अंपायर ने उन्हें LBW आउट दे दिया. इसके बाद शाकिब ने DRS लिया तो थर्ड अंपायर ने टीवी रिप्ले में पाया कि बल्ले के किनारे से गेंद नहीं लगी है और अल्ट्राएज में जो स्पाइक नजर आ रहा है, वो बल्ला जमीन से लगने की वजह से आ रहा है.

लोगों ने पाकिस्तान टीम की उड़ाई धज्जियां

इस वजह से थर्ड अंपायर ने बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन को LBW आउट दे दिया और वह शून्य पर वापस लौट गए. इसके बाद ट्विटर पर हैशटैग चीटर ट्रेंड हो गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जमकर ट्रोल किया और बहुत से मीम्स ट्विटर पर वायरल कर दिए. यूजर्स ने पाकिस्तान को चीटर कहना शुरू कर दिया. कई दिग्गजों ने कहा है कि थर्ड अंपायर ने शाकिब को गलत LBW आउट दे दिया, क्योंकि वो स्पाइक बल्ले के किनारे से गेंद लगने का ही था.

There appears to be a clear inside edge for Shakib. Very unlucky to be given out LBW@abcsport#T20WorldCup : @FoxCricket pic.twitter.com/3TfgPBtBIu — Tom Wildie (@tomwildie) November 6, 2022

Not the first time that pakistan is cheating ,, afridi introduced ball tampering to the whole world..then spot fixing, match fixing etc..now bought third umpire itself.. #cheating pic.twitter.com/Zbd6IPawfF — Rajesh (@RajeshP29623816) November 6, 2022

That Shakib LBW decision was an absolute shocker. The bat was in the air when ultra edge showed a spike. Bangladesh fans can't believe it. — Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) November 6, 2022

Shakib’s bat didn’t touch the ground at all. Just focus on bat’s shadow. There was a spike. It couldn’t have been anything else except the ball hitting the bat. Bangladesh at the receiving end of a poor umpiring decision. #PakvBan #T20WorldCup — Aakash Chopra (@cricketaakash) November 6, 2022