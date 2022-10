T20 World Cup 2022: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले ऋषभ पंत को लगी चोट? इन Photos ने फैंस को डराया

T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को महामुकाबले से पहले कुछ तस्वीरों ने भारतीय फैंस को डरा दिया है. दरअसल, सोशल मीडिया पर भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें उन्होंने अपने घुटने पर आइस पैक बांधा हुआ है.

ऋषभ पंत को लगी चोट?

सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत की इस फोटो के वायरल होते ही हर कोई हैरान रह गया. दरअसल, सोमवार को जब भारतीय क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच खेल रही थी तो डगआउट में ऋषभ पंत को घुटने पर आइस पैक बांधकर बैठे हुए देखा गया था.

Rishabh Pant seen with heavy strapping and ice pack on his right knee.@RevSportz #T20WorldCup https://t.co/Q8Uf5c2PzA pic.twitter.com/pY5uaoobXe

— Subhayan Chakraborty (@CricSubhayan) October 17, 2022