T20 World Cup 2024 के लिए ICC ने लिया बड़ा फैसला, टीमों को लेकर किया ये बदलाव

ICC T20 World Cup 2024: हाल ही में समाप्त हुए टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीता था. अब अगला टी20 वर्ल्ड कप साल 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में खेला जाएगा. साल 2024 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए ICC ने बड़े बदलाव किए हैं. इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें भाग लेंगी. इससे फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

अब ऐसा होगा टी20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट

वेस्टइंडीज और अमेरिका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें पांच ग्रुप बनाए जाएंगे और हर एक ग्रुप में 4-4 टीमों को रखा जाएगा. इसके बाद हर ग्रुप में टॉप-2 टीमें अगले राउंड के लिए क्वालीफाई करेंगी. इस तरह से 8 टीमों के बीच क्वार्टरफाइनल मुकाबले होंगे. फिर जीतने वाली टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी और इसके बाद 2 टीमें फाइनल में प्रवेश करेंगी.

Twenty teams across

How the 2024 edition of the #T20WorldCup coulhttps://t.co/UisrN8xt0K

— ICC (@ICC) November 21, 2022