T20 World Cup में मोहम्मद शमी के सेलेक्शन पर भड़के फैंस, इस बॉलर को मौका देने की उठाई मांग

T20 world cup 2022: BCCI ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में मौका दिया है. टी20 वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद शमी बहुत पहले ही ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुके थे और आज BCCI ने औपचारिक रूप से मोहम्मद शमी को टी20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट कर लिया है.

टी20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी के सेलेक्शन पर भड़के फैंस

हैरानी वाली बात ये रही है कि टी20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी के सेलेक्शन से क्रिकेट फैंस खुश नहीं हैं. सोशल मीडिया पर फैंस मोहम्मद शमी और BCCI को जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं. साथ ही सोशल मीडिया पर फैंस ये मांग कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी को टी20 वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट करने से अच्छा तो मोहम्मद सिराज को मौका देना चाहिए था, जो डेथ ओवरों में सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं.

This becomes even more important because Siraj has been in rhythm playing cricket, Shami is recovering. — Anshul Kansal (@anshkansal) October 14, 2022

shami not play any t20 match since from last world cup 2021 vs namiba how selectors select him as a replacement of bumra #bumra #india #T20WorldCup — Jagadeesh17 (@Jagadeesh173) October 14, 2022

Shami playing only a ipl season before 2021 world cup

What a team management — (@mehrasahab18) October 14, 2022

Shami type of bowler to take 3 wickets for 2 runs and conceed 40 in next 2 — rafaan_2212 (@rafaan_2212) October 14, 2022

Aree bhai shami bhi nahi khelna chayiye. Vo khel gaya to samajh lo hum sab gaye. Bhai koi death over ka bowler hi nahi hai except arshdeep — Navdeep Singh (@Navdeep85476330) October 14, 2022

Meanwhile Jasprit Bumraah before every important tournament other than IPL : pic.twitter.com/1UCchNIvJz — राहुल (@rahulpassi) October 14, 2022

Bumrah with a broken back >>> Shami in T20s. Not bcz Shami is bad, he's not an all-format bowler just like Bumrah. They could've picked Siraj / Shardul over him. Well, huge expectations from Shami. I hope he performs well & proves me wrong — A S Pratham (@Fokat_ke_tweets) October 14, 2022

फैंस शमी के चयन से खुश नहीं

दरअसल, मोहम्मद शमी एक साल बाद टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए खेलेंगे. पिछले साल खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के 5 मैचों में मोहम्मद शमी ने सिर्फ 6 विकेट हासिल किए थे, उसे देखते हुए फैंस को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है. ट्विटर पर फैंस शमी के चयन से खुश नहीं है.