T20 World Cup: रोमांचक मुकाबले में South Africa ने मारी बाजी, Sri Lanka को शिकस्त

शारजाह: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 के मैच में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने आई श्रीलंका की टीम ने 143 रनों का टारगेट दिया था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 20वें ओवर में फतह हासिल कर ली. प्रोटियाज कप्तान टेम्बा बावुमा (46) ने टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए. टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी जीत दर्ज की है. श्रीलंका की ओर से वानिंदु हसरंगा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. वहीं, दुष्मंथा चमीरा ने दो विकेट झटके.

143 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पावरप्ले में ही अपने दो अहम विकेट खोकर 40 रन बनाए. इस दौरान, क्विंटन डिकॉक ने 2 चौके की मदद से 12 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. वहीं, जल्द ही रीजा हेंड्रिक्स (11) और वैन डेर डूसन (16) रन बनाकर आउट हो गए.

