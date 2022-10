T20 World Cup: 'चहल की जगह खिलाओ टी20 वर्ल्ड कप', इस खिलाड़ी की आग उगलती बॉलिंग देख फैंस ने उठाई मांग

T20 World Cup 2022: टीम इंडिया के लिए इन दिनों अपनी आग उगलती गेंदबाजी से कहर मचा रहे एक घातक बॉलर को सोशल मीडिया पर फैंस अचानक टी20 वर्ल्ड कप में शामिल करने की मांग कर रहे हैं. लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल खराब फॉर्म के बावजूद टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस ने बीसीसीआई के सामने अपनी एक अलग ही डिमांड रख दी है.

'चहल की जगह खिलाओ टी20 वर्ल्ड कप'

फैंस नहीं चाहते कि युजवेंद्र चहल टी20 वर्ल्ड कप में खेलें. इसके उलट वह एक ऐसे गेंदबाज को टी20 वर्ल्ड कप में खिलाने की मांग कर रहे हैं, जिसने हाल ही में अपनी आग उगलती गेंदबाजी से कहर मचा रखा है. टीम इंडिया के 'चाइनामैन' गेंदबाज कुलदीप यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार को नई दिल्ली में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में कहर मचाते हुए 4.1 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट्स झटके और सेलेक्टर्स को ये बताया कि उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं देकर कितनी बड़ी गलती की गई है.

इस खिलाड़ी की आग उगलती बॉलिंग देख फैंस ने उठाई मांग

'चाइनामैन' गेंदबाज कुलदीप यादव टी20 में युजवेंद्र चहल की तुलना में बहुत बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेकिन सेलेक्टर्स ने घातक 'चाइनामैन' गेंदबाज कुलदीप यादव को युजवेंद्र चहल से ज्यादा असरदार साबित होने के बावजूद टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं दी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार को नई दिल्ली में खेले गए तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में कुलदीप यादव के 4 विकेट लेने के बाद यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे है और उनको टी20 वर्ल्ड कप में खिलाने की मांग कर रहे हैं.

#Kuldeep yadav ko World Cup me lena chahiye

Delhi me aag ughalti gedbazi ki h ladke ne — Faiz Khan (@FaizKha20207684) October 11, 2022

Kuldeep yadav should in wc t20 in aus what do you think ।।#kuldeepyadav — Lalit Ghildiyal (@GhildiyalLalit2) October 11, 2022

Kuldeep yadav should play WC instead of Chahal — Himanshu (@HimanshuNayakk) October 11, 2022

kuldeep yadav ko mauka do australia mein ?? possible ? cut off date is october 16th . — (@its_srinu) October 11, 2022

kuldeep given his statement through his bowling to BCCI#kuldeepyadav #INDvsSA — Team Payal Rohadgi (@Krishna59711943) October 11, 2022

Kuldeep yadav is back — Aman Vishwakarma (@AmanVis36370010) October 11, 2022

What a spell by Kuldeep Yadav! He bowls 25 balls and conceded just 18 runs and picks 4 wickets. pic.twitter.com/XhnFuRiwju — Jaya Suriyan (@JayaSuriyan555) October 11, 2022

Sir , a tweet on classic kuldeep yadav bowling. Destroyed south Africa — Baz Fan (@imbazfan) October 11, 2022

Kuldeep Yadav brings some form is a good sign for India limited over team. He needs to be there in white ball cricket as a front line spinner for India. #INDvsSA — Bhaskar Ganekar (@BhaskarGanekar) October 11, 2022