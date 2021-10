T20 World Cup: मौजूदा चैंपियन को नसीब हुई पहली जीत, आखिरी ओवर में मैच का फैसला

शारजाह: आईसीसी टी20 वर्ल्ड में शुक्रवार को खेले गए ग्रुप 1 के मैच में बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली.इस मैच का नतीजा आखिरी ओवर में निकला, जब आंद्रे रसेल की गेंदबाजी में वेस्टइंडीज की टीम ने बांग्लादेश को 3 रनों से मात दे दी.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 142 रन का लक्ष्य दिया था. इसके जवाब में बांग्लादेश ने 5 विकेट के नुकसान पर 139 रन पर ही सिमट गई. टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज की पहली जीत है. वहीं, बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन लिंटन दास (44) ने बनाए, इसके साथ कप्तान महमुदुल्लाह (31) की पारी भी काम न आई.

वेस्टइंडीज की तरफ से गेंदबाज रवि रामपॉल, जेसन होल्डर, आंद्रे रसेल, अकील हुसैन और ड्वेन ब्रावो को एक-एक मिला. वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने पावरप्ले में बेहतरीन बॉलिंग करते हुए शुरुआत में दो झटके दे दिए थे.

A vital breakthrough for West Indies and Ravi Rampaul is the man who delivers it



He knocks over Mushfiqur Rahim for 8. #T20WorldCup | #WIvBAN | https://t.co/GF56PV713u pic.twitter.com/U5PCmy6tFl — T20 World Cup (@T20WorldCup) October 29, 2021