खराब सेलेक्शन को लेकर BCCI पर भड़के फैंस, इन प्लेयर्स का करियर खत्म करने के लगे आरोप

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 जनवरी से शुरू हो रही वनडे और टी20 सीरीज के लिए बुधवार देर रात को बीसीसीआई (BCCI) ने टीम इंडिया (Team India) की घोषणा की. कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर टीम में वापसी कर रहे हैं. लेकिन इस टीम से कई खिलाड़ियों को बाहर भी कर दिया गया है. हैरानी की बात तो ये है कि ये खिलाड़ी साउथ अफ्रीका दौरे पर तो टीम में थे, लेकिन उन्हें कुछ ही मैचों के बाद सेलेक्टर्स ने ड्रॉप करना ठीक समझा. लेकिन इस बात पर भारतीय क्रिकेट फैंस ने काफी गुस्सा जाहिर किया है.

सेलेक्टर्स ने इन प्लेयर्स के साथ की नाइंसाफी

सेलेक्टर्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जब टीम का चयन किया तो कई खिलाड़ियों को बाहर किया गया. कई फैसले तो काफी चौंकाने वाला है. वनडे टीम की बात अगर करें तो वेंकटेश अय्यर, भुवनेश्वर कुमार, ईशान किशन और रविचंद्रन अश्विन गौर फरमाने वाले नाम हैं. हैरानी का बात तो ये है कि ईशान को तो साउथ अफ्रीका दौरे पर एक भी मुकाबला खेलने का मौका नहीं मिला. वहीं वेंकटेश अय्यर ने कुल 2 मैच खेले.

बुरी तरह भड़के फैंस

वेस्टइंडीज दौरे के लिए खराब चयन को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस ने बीसीसीआई और सेलेक्टर्स के ऊपर सोशल मीडिया पर हमला बोल दिया है. खासकर घरेलू क्रिकेट में कमाल दिखाने वाले ऋषी धवन को बाहर करने पर तो फैंस काफी नाराज हैं. ट्विटर पर लोगों ने तरह-तरह के ट्वीट्स किए हैं. आइए एक नजर डालते हैं उन रिएक्शनों पर जो फैंस ने भारतीय टीम के चयन के बाद दिए हैं.

V Iyer n Ishan kishan missed out..can't understand why they ruining the potential players. — Manish Sharma (@immanish82) January 26, 2022

No Rishi Dhawan like seriously. He was literally the second highest run scorer and second highest wicket taker in SMAT 2021. — Cric Top Class (@crictopclass) January 26, 2022

Ishan kishan ! No opportunity & get dropped what the wrong with bcci? Seriously — Siri (@supersiri20) January 26, 2022

Venkatesh Iyer dropped after just one bad series?

And on what basis Deepak Hooda is selected?

What weird selection is this!! — Ajinkya (@profeshonul) January 26, 2022

This joker selection committee told they are trying to groom venkatesh iyer as an all-rounder finisher but sropped him after only 2 matches Clownery @BCCI https://t.co/RQQrZ4NRAp — Maayo(@itz_satheesh) January 27, 2022

भारतीय वनडे टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान.