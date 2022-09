IND vs SA: टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हुआ ये धाकड़ ऑलराउंडर

Deepak Hooda Ruled Out From IND vs SA T20I Series: साउथ अफ्रीका की सीरीज की शुरुआत से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. टीम का एक स्टार ऑलराउंडर चोट के चलते इस सीरीज से बाहर हो गया है. ये खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम इंडिया का हिस्सा है. इस बुरी खबर ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है. ये खिलाड़ी कमर की चोट के चलते साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गया है.

टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका

टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर दीपक हुड्डा कमर की चोट के चलते साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गए हैं. दीपक हुड्डा को हाल ही में कमर में चोट लग गई थी. बीसीसीआई ने खुद इस बात की जानकारी दी है. दीपक हुड्डा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में भी टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन वह एक भी मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सके थे. आपको बता दें कि दीपक हुड्डा टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल हैं.

इस खिलाड़ी को टीम में किया गया शामिल

दीपक हुड्डा की जगह श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को टीम इंडिया में शामिल किया गया है. श्रेयस अय्यर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. श्रेयस अय्यर ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 7 अगस्त 2022 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 5 टेस्ट मैच, 30 वनडे और 46 टी20 मैच खेले हैं.

टीम इंडिया को जिताए कई बड़े मैच

दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) का चोटिल होना टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है. दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) ने छोटे से करियर में टीम इंडिया में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है. दीपक हुड्डा (Deepak Hooda) ने टीम इंडिया के लिए अभी तक 8 वनडे मैचों में 28.2 की औसत से 141 रन बनाए हैं, वहीं 12 टी20 मैचों में वह 41.86 की औसत से 293 रन बना चुके हैं. इसमें एक शतक भी सामिल है.

