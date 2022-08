दीपक चाहर पर लट्टू हुई ये महिला फैन, क्रिकेटर के सामने रख दी ये अजीबोगरीब रिक्वेस्ट

Deepak Chahar: टीम इंडिया इस वक्त जिम्बाब्वे दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने में व्यस्त है. जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय क्रिकेटर्स को लेकर फैंस की जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है. खासतौर पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर अचानक काफी चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, जिम्बाब्वे में एक महिला फैन दीपक चाहर पर काफी लट्टू हो गई और इस फैन ने उनके सामने एक ऐसी रिकवेस्ट रख दी, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.

दीपक चाहर पर लट्टू हुई ये महिला फैन

दीपक चाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला फैन दीपक चाहर के नजदीक आती हैं और कुछ कहती हैं. जानकारी के मुताबिक ये फैन दीपक चाहर से उनके कंधे पर हाथ रखने की परमिशन मांगती हैं. चाहर की परमिशन मिलते ही उस महिला ने भारतीय गेंदबाज के कंधे पर हाथ रखकर फोटो क्लिक करवाई. दीपक चाहर के इस कदम ने बाकी फैंस का भी दिल जीत लिया.

Deepak Chahar brings smiles to the faces of his fans#DeepakChahar #ZIMvIND #TeamIndia #Cricket pic.twitter.com/u7ChXob8Vs

— OneCricket (@OneCricketApp) August 19, 2022