Rohit Sharma: टीम इंडिया के इस बॉलर को रोहित की तारीफ करना पड़ा भारी, विराट के फैंस ने सरेआम लपेटा

Team India: भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के लिए आईपीएल 2022 बेहद खराब बीता. सिराज के नाम इस साल आईपीएल में कई खराब रिकॉर्ड्स जुड़ गए. लेकिन सिराज को उम्मीद है कि वो टीम इंडिया के लिए तगड़ी वापसी करेंगे. हालांकि इसी बीच सिराज ने कप्तान रोहित शर्मा को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे विराट कोहली के फैंस बुरी तरह भड़क उठे.

मोहम्मद सिराज ने नए कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की है. सिराज ने कहा कि रोहित एक ऐसे कप्तान हैं जो दवाब में रहने वाले खिलाड़ी की अक्सर मदद करते हैं. सिराज ने अपने बयान में कहा, 'रोहित एक ऐसे कप्तान हैं जो दवाब में खिलाड़ी की मानसिक स्थिती को समझते हैं. जब भी मैदान पर हम कठिन समय में होते हैं तो रोहित के पास हमेशा एक प्लान बी रहता है. एक ऐसे कप्तान के साथ खेलना अच्छा है जो खिलाड़ियों को समझता है.'

हालांकि सिराज के इस बयान से विराट कोहली के फैंस काफी भड़क गए हैं. सिराज को सोशल मीडिया पर जमकर खरी-खोटी सुनाई जा रही है. विराट के फैंस का मानना है कि सिराज रोहित को मक्खन लगा रहे हैं. वहीं कई फैंस का ये भी मानना है कि विराट के कप्तानी से हटते ही सिराज उन्हें भूल चुके हैं.

He already removed you out of team , so u need to beg for 11 , good going

— Prashanth (@UrsPrashanth18) June 2, 2022