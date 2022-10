Indian Team: टीम इंडिया के इन प्लेयर्स ने प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा, BCCI ने शेयर की तस्वीर; विरोधी टीमों में मची खलबली

T20 World Cup 2022: टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने के लिए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुकी है. भारत ने अपना आखिरी टी20 वर्ल्ड कप खिताब 15 साल पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पाकिस्तान को हराकर जीता था. तब से टीम इंडिया इस खिताब से महरूम है. इस बार रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार नजर आ रही है. इसकी बानगी प्रैक्टिस में भी देखने को मिली.

टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस

ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के एक दिन बाद भारतीय टीम ने शुक्रवार को पर्थ के वाका स्टेडियम में अपने पहले ट्रेनिंग सत्र के साथ टी20 विश्व कप के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी. रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम अपने 15वें खिलाड़ी के बिना गुरुवार तड़के मुंबई से रवाना होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में उतरी क्योंकि चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जगह एक खिलाड़ी की घोषणा की जानी बाकी है.

BCCI ने शेयर की ये तस्वीर

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की एक तस्वीर साझा की, जो अपने प्रशिक्षण सत्र की शुरूआत की हैं. बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, नमस्कार और वाका में आपका स्वागत है. भारतीय टीम ने अपने पहले प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत की.'

