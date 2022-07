Rahul Dravid से जुड़े हुए हैं ये 5 बड़े विवाद, जो ज्यादातर फैंस को याद तक नहीं

Rahul Dravid: राहुल द्रविड़ क्रिकेट की दुनिया में बहुत शांत स्वभाव और जेंटलमैन वाली इमेज के लिए जाने जाते हैं. ज्यादातर क्रिकेट फैंस को याद भी नहीं कि राहुल द्रविड़ कभी किसी विवाद का हिस्सा रहे भी हैं या नहीं. क्रिकेट के मैदान पर राहुल द्रविड़ कुछ विवादों में भी शामिल रहे हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं. आइए एक नजर डालते हैं, राहुल द्रविड़ के करियर से जुड़े 5 बड़े विवादों पर:

1. सौरव गांगुली के साथ हुई तकरार

ग्रेग चैपल जब टीम इंडिया के कोच थे तब सौरव गांगुली से उनके मतभेद खुलकर सामने आए. ग्रेग चैपल ने अपनी कोचिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए सौरव गांगुली को टीम से बाहर तक करा दिया था. खबरों के मुताबिक जब सौरव गांगुली से ग्रेग चैपल का विवाद चल रहा था, तब राहुल द्रविड़ चुप्पी साधे हुए थे और चैपल के फैसलों पर हां में हां मिलाए जा रहे थे. सौरव गांगुली ने एक बयान भी दिया था, जिसमे उन्होंने कहा था कि राहुल द्रविड़ ने गलती की थी, जो वह ग्रेग चैपल के फैसलों के खिलाफ नहीं बोले थे. बाद में वर्ल्ड कप 2007 में हार के बाद बीसीसीआई ने उन्हें भारतीय कोच पद से हटा दिया था.

