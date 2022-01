जोहानिसबर्ग में टीम इंडिया का विदेशी किला ध्वस्त, 29 साल का रिकॉर्ड चकनाचूर

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) ने जोहानिसबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स स्टेडियम (Wanderers Stadium) में दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के सामने घुटने टेक दिए जिसके साथ ही क्रिकेट इतिहास में वो हुआ जो करीब 3 दशक तक नहीं हुआ था.

दक्षिण अफ्रीका ने मौजूदा सीरीज के दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया को 7 विकेट से मात दी. ये भारतीय टीम की जोहानिसबर्ग (Johannesburg) के वांडरर्स (Wanderers) मैदान में पहली हार है. 1992 से भारत का अजेय रिकॉर्ड टूट गया.

South Africa win the second Test by 7 wickets.

The series is now leveled at 1-1. #TeamIndia will bounce back in the third Test. #SAvIND

Scorecard https://t.co/b3aaGXmBg9 pic.twitter.com/s5z3Z01xTx

— BCCI (@BCCI) January 6, 2022