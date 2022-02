IND vs WI: टी20 सीरीज से पहले ही टीम इंडिया को बड़ा झटका, एक साथ रोहित के दो मैच विनर हुए बाहर

नई दिल्ली: वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज जीतने के बाद अब टीम इंडिया की नजरें इस टीम के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने पर होंगी. भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज 16 फरवरी से खेली जानी हैं. लेकिन इस सीरीज से पहले ही कप्तान रोहित शर्मा को एक तगड़ा झटका लगा है. दरअसल रोहित के दो बड़े मैच विनर इस सीरीज से बाहर हो गए हैं.

हाल ही में बीसीसीआई ने घोषणा की है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से उपकप्तान केएल राहुल और स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल बाहर हो चुके हैं. रोहित शर्मा के लिए ये बड़ा झटका है क्योंकि राहुल टीम के सबसे मजबूत बल्लेबाज हैं और रवींद्र जडेजा की गैरमौजूदगी में अक्षर पटेल जैसा ऑलराउंडर टीम इंडिया के लिए बड़ा कारगर हो सकता था. लेकिन अब ये दोनों ही खिलाड़ी इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं.

IND vs WI: T20I Series | KL Rahul and Axar Patel ruled out of the series. The All-India Senior Selection Committee has named Rututaj Gaikwad and Deepak Hooda as replacements: BCCI

— ANI (@ANI) February 11, 2022