T20 World Cup: 'बस जीत जाए अफगानिस्तान', भारतीय फैंस कर रहे हैं ऐसी दुआ; फनी मीम्स वायरल

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) को आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) की शुरुआत में पाकिस्तान (Pakistan) और न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ लगातार 2 मैचों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. इसके बाद विराट सेना ने अफगानिस्तान (Afghanistan) और स्कॉटलैंड (Scotland) के खिलाफ बैक टू बैक मुकाबलों में धमाकेदार जीत दर्ज की.

भारत के लिए सेमीफाइनल की उम्मीदें बाकी

5 नवंबर की शाम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai Inernational Stadium) में खेले गए मैच में टीम इंडिया (Team India) ने स्कॉटलैंड (Scotland) को 8 विकेट से मात दी और मौजूदा टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा.

Yet another dominant performance by #TeamIndia to seal an emphatic win Good night from Dubai! #T20WorldCup #INDvSCO pic.twitter.com/r1dzwobfnh — BCCI (@BCCI) November 5, 2021

इस तरह सेमीफाइनल में होगी एंट्री

टीम इंडिया (Team India) को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए नामीबिया को बड़े अंतर से हराना होगा. वहीं विराट सेना को ये भी दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान (Afghanistan) अपने अगले मैच में न्यूजीलैंड (New Zealand) को कम अंतर से हराए, जिसके बाद नेट रन रेट के आधार पर भारत टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच जाए.

AfghanAtalan will be up against the @BLACKCAPS in their last match of the Super12s round of the @T20WorldCup tomorrow. The game is scheduled to be played at @AbuDhabiCricket and is set to commence at 2:30 pm AFT. @ACBofficials #Afghanistan #AFGvNZ #T20WorldCup pic.twitter.com/ICeuuTvNfk — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) November 6, 2021

फैंस ने शेयर किए फनी मीम्स

अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड (Afghanistan vs New Zealand) के बीच अहम मुकाबला 7 जून को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. इस मैच को लेकर भारतीय क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया पर कई मजेदार मीम्स शेयर किए जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय टीम रविवार को अफगान टीम की जीत की दुआ करेगी.

Indian to afghan team-

“Kuch soche ho NZ ko kaise haraoge?” Afghan team- #AfgvsNZ pic.twitter.com/FvRQE3kZDF — Anand Bhai (@AnandBhai_) November 5, 2021

#afgvsnz

Afghanistan making plan how to defeat newzealand. pic.twitter.com/0YmrJpTP4H — Zakir Alsayyam (@alsayyamshk313) November 5, 2021

#AfgvsNZ Breaking News: Sandeep Maheshwari is on his way to meet Mujeeb and the whole Afghanistan team. Motivation king is goingggg pic.twitter.com/6rutw3wZb6 — Hemant (@SportsCuppa) November 5, 2021

When someone says “it is impossible for afghan’s to beat NZ” Le indians-

#AfgvsNZ pic.twitter.com/cJ70UOiAOU — Anand Bhai (@AnandBhai_) November 5, 2021

Indian want afg win #AfgvsNZ Le afg be like pic.twitter.com/ke9rnOed18 — Shubham Jain (@Shubham09273730) November 5, 2021

Indian Cricket Team Depends on Afghanistan Team

Baddi Team

Chooti Team #AfgvsNZ pic.twitter.com/Rq3289hU5P — Kasheer (@Wakeup_kashmir) November 6, 2021

#AfgvsNZ Come on Afghanistan whole India is behind you. pic.twitter.com/aSmwjTrFSi — Hemant (@SportsCuppa) November 5, 2021